Украинец призвал президента Эстонии не помогать Киеву деньгами

Проживающий в Эстонии украинский волонтер Владислав Ничков призвал президента Керсти Кальюлайд прекратить оказывать Украине финансовую поддержку, объяснив это коррупцией властей.

В конце мая Владислав Ничков отправил письмо на электронный адрес, опубликованный на официальном сайте президента Эстонии. Автор письма отметил, что средства, выделяемые на борьбу с коррупцией на Украине, было бы целесообразней вложить в развитие самой Эстонии. Свою позицию Владислав обосновал тем, что в ближайшее время на Украине вряд ли изменится ситуация с коррумпированностью властей.

«Воруют те, кто должен защищать страну от коррупции. Если пожертвовать им деньги, вы только наполните их карманы. Не стоит рассматривать, по крайней мере на данный момент, Украину важным внешнеполитическим приоритетом», - написал Владислав в своем обращении к президенту Эстонии.

Украинский волонтер считает, что любая финансовая помощь Украине идет на пополнение офшорных счетов и шикарный заграничный отдых украинского президента и других чиновников, имеющих доступ к бюджету страны, пишет РИА Новости.