Выложены кадры учений приготовившейся к вторжению Украины армии ЛНР

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлены военные учения, состоявшиеся в ЛНР. В масштабных маневрах, прошедших в конце мая, приняла участие Народная милиция и подразделения других силовых ведомств самопровозглашенного государства.

Из ролика следует, что в учениях были задействованы более десяти тысяч человек, а также бронетехника. Военнослужащие отработали выполнение задач по разрешению кризисных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Народной милиции заявили о готовности отразить вероятное вторжение украинских войск. Ополченцы предполагают, что противник может перейти в наступление перед мировым футбольным первенством. Спортивные соревнования стартуют 14 июня в Российской Федерации.