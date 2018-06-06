В Беларуси арестован задержанный за взятку помощник Лукашенко

В Беларуси арестован задержанный за взятку в размере 200 тысяч долларов помощник президента страны Александра Лукашенко Сергей Ровнейко. О аресте экс-помощника Лукашенко, инспектора по Гродненской области сообщили в белорусской генпрокуратуре.

КГБ Беларуси 30 мая сообщил, что Ровнейко задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов. Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур "за решение вопросов, входящих в его компетенцию", - сообщает РИА Новости.

Лукашенко, комментируя задержание своего помощника, рассказ, что Ровнейко попал в поле зрения более полутора лет назад. Подозрительными стали декларации о доходах чиновника. В декларации появились "автомобили до десятка, квартиры до десятка". "Не может обычный чиновник и его семья так жить", — сказал президент. По словам Лукашенко, чиновник требовал, чтобы в Гродненской области ему платили за торговлю, например, табаком. Лукашенко отметил, что общаясь с бизнесменами, чиновник вел себя как барчук, "как преступник, самый настоящий бандит".

Уголовное дело в отношении Ровнейко возбуждено по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.