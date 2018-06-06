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На Украине дело возбуждено из-за публикации «списка жертв» по делу Бабченко
6 июня 2018, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту публикации в средствах массовой информации (СМИ) списка, в котором якобы содержались сведения о 47 предполагаемых жертвах организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
О том, что заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко планировали убийства 47 человек, ранее заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По данным украинской спецслужбы, разрешение на разглашение данных о планах возможных организаторов покушения никому не предоставлялось, - сообщает Газета.ру.
На сайте СБУ сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту разглашения сведений досудебного расследования.
Напомним, первоначально представители украинских силовых структур, провернувшие постановочную смерть журналиста Аркадия Бабченко, говорили о полученном ими после поимки «киллера» списке из 30 человек «потенциальных жертв, против которых, возможно, готовились террористические акты и убийства», то «список Луценко» мгновенно вырос аж до 47 «следующих жертв террористов».
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