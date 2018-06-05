На Украине не стало режиссёра Леонида Кантера

На Украине не стало известного режиссера, продюсера, путешественника и писателя Леонида Кантера. Тело Кантера, которому было только 36 лет, нашли со следами огнестрельного ранения вечером 4 июня на хуторе Обирок Бахмачского района Черниговской области.

Полиция Черниговской области установила, что Леонид Кантер ушёл из жизни по своей воле. Рядом с его телом найдено оружие и предсмертная записка. Правоохранители открыли уголовное производство.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что тело режиссёра и автомат направлены на экспертизу.

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины, - передаёт RT. В 2003 году Кантер основал киностудию "Лизард филмс", которая создала более 50 короткометражных и документальных фильмов. Снял фильм о боях за донецкий аэропорт в 2014 году. Также снял фильм о погибшем в зоне силовой операции в Донбассе оперном певце Василии Слипаке.

В 2007 году Кантер с семьей поселился на хуторе Обирок в Черниговской области. На хуторе он жил с женой и тремя детьми.