Министр финансов Японии вернет в казну годовую зарплату

Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо принял решение вернуть в государственную казну свою годовую заработную плату в знак покаяния за подделку в его ведомстве документов.

Годовой заработок руководителя японского минфина составляет около 30 миллионов иен (примерно 189 400 тысяч долларов США).

Как выяснилось, личный друг министра Синдзо Абэ подделал документы в министерстве финансов Японии. В скандале замешаны при этом еще более двадцати человек, которые занимают более мелкие посты. Некоторых из них решили уволить, не сохранив содержания.

Прокуратура Японии отказала в возбуждении уголовного дела против Таро Асо и других чиновников, которые обвиняются в подделке документов. Оппозиция в стране этим решением недовольна.