Сестра народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Вера опровергла, что полиграф подтвердил участие Нади в подготовке государственного переворота в стране. В Службе безопасности Украины (СБУ) уверенно заявили о том, что Надежда Савченко участвовала в подготовке госпереворота на Украине, и об этом свидетельствуют данные допроса на полиграфе.

СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовилась свергнуть власть на Украине

Вера Савченко назвала заявление СБУ "фейком", - сообщает "112 Украина". "С заявлением СБУ я примерно знакома и абсолютно не удивлена, потому что для них пахнет жареным, они работают на опережение. Они выдают нам очередной фейк, они в очередной раз врут", — сказала сестра нардепа. Вера Савченко отметила, в СБУ задержали публикацию полученных результатов допроса Надежда на полиграфе не менее, чем на два месяца.