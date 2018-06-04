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Сестра Савченко о результатах допроса Надежды на детекторе лжи: "Фейк"
4 июня 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Сестра народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Вера опровергла, что полиграф подтвердил участие Нади в подготовке государственного переворота в стране. В Службе безопасности Украины (СБУ) уверенно заявили о том, что Надежда Савченко участвовала в подготовке госпереворота на Украине, и об этом свидетельствуют данные допроса на полиграфе.
Вера Савченко назвала заявление СБУ "фейком", - сообщает "112 Украина". "С заявлением СБУ я примерно знакома и абсолютно не удивлена, потому что для них пахнет жареным, они работают на опережение. Они выдают нам очередной фейк, они в очередной раз врут", — сказала сестра нардепа. Вера Савченко отметила, в СБУ задержали публикацию полученных результатов допроса Надежда на полиграфе не менее, чем на два месяца.
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