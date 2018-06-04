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Журналист Аркадий Бабченко запросил за интервью 50 тысяч долларов

4 июня 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Аркадий Бабченко запросил за интервью 50 тысяч долларов
фото: globallookpress.com

Журналист Аркадий Бабченко запросил за интервью 50 тысяч долларов. Об этом главный редактор украинского издания «Гордон» и ведущая канала «112» Алеся Бацман написала в своём Facebook. По её словам, Бабченко пригласили принять участие в прямом эфире, и он сказал, что теперь эксклюзивное интервью он даёт только за деньги и хотел бы получить 50 тысяч.

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Новость об убийстве Бабченко взорвала соцсети. Алеся Бацман рассказала, что со своими коллегами организовали сбор денег для помощи семье. Бацман предполагает, что теперь журналистам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия Бабченко за интервью. Бабченко в соцсети подтвердил, что действительно решил заработать денег.

Украинская полиция 29 мая сообщила об убийстве Бабченко в Киеве. А менее, чем через сутки он появился на брифинге СБУ.

Об актерах-стукачах

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