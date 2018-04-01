Ляшко оставил позади Порошенко и Гройсмана по доходам за прошлый год

Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко задекларировал свои доходы за 2017 год. Согласно декларации Ляшко, они составили 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов по курсу Нацбанка Украины). Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах за 2017 год

Это больше того, что заработали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Доход Ляшко составил выигрыш в лотерею «Фаворит спорт» около 20,6 тыс. долларов, банковские проценты. Еще около 10 тыс. долларов дохода – зарплата, примерно столько же – обеспечение депутатской деятельности, около 68 тыс. долларов – проценты от вкладов в Государственном Сберегательном банке и банке Аркада (Киев). Еще около 72 тысяч долларов — это доход от предоставления имущества в аренду, и около 600 тысяч долларов — доход от отчуждения недвижимости.

Порошенко задекларировал за 2017 год 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около $620 тыс.) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал доходы на сумму около $650 тыс.