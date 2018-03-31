Петр Порошенко подрывает репутацию Украины в мире

В Верховной Раде считают, что президент Украины Петр Порошенко за последнее время сильно испортил мнение мирового сообщества об Украине и подорвал доверие к стране.

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил в телеэфире, что действия Петра Порошенко подрывают репутацию Украины. По мнению депутата, еще четыре года назад Украина имела огромный вотум доверия мирового сообщества. На теперь, после всех мировых собраний, и в частности, Мюнхенской конференции, где Порошенко представлял страну, Украине никто не верит, считает депутат.

Евгений Мураев также раскритиковал работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Депутат высказал мнение, что эта организация была создана по инициативе США и оплачена ими же. В итоге Украина получила структуру, которая совершенно не зависит от президента страны, но абсолютно зависима от влияния Штатов, а значит – будет проводить линию, выгодную Америке.

Ранее деятельность НАБУ и его руководителя Артема Сытника подверглась резкой критике со стороны послов стран «Большой семерки». Затем Украина попыталась урезать права антикоррупционных структур страны и едва не лишилась безвизового режима с ЕС, передает Lenta.ru.