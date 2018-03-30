Подготовка ополченцев Донбасса к блицкригу Киева попала на видео

Пресс-служба Вооруженных сил Донецкой народной республики опубликовала на YouTube видео, на котором запечатлена подготовка ополченцев к вероятному наступлению украинских силовиков.

В начале ролика закадровый голос констатирует, что обострившаяся на Украине борьба за власть подталкивает президента Петра Порошенко в очередной раз пойти на эскалацию боевых действий. Кроме того, отмечается, что с принятием закона о реинтеграции Донбасса подготовка к войне получила легальный статус.

Далее следуют кадры с военной техникой, имеющейся в распоряжении армии ДНР. В частности, демонстрируется комплекс противовоздушной обороны, который защитники республики намерены применить против авиации противника. Авторы видео заканчивают его заявлением о том, что очередная попытка блицкрига кончится для Киева плачевно – его солдат ждут очередные котлы, плен и гибель.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинские военные нарушили перемирие, объявленное по случаю пасхальных праздников, и атаковали населенные пункты ДНР.