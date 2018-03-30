Национальный совет Украины по телевидению и радио назначил внеплановую проверку одному из местных телеканалов после показа советского фильма «Служебный роман». Семён Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»

Киевская телерадиокомпания «1+1» попала под внеплановую проверку «всевидящего ока» Национального совета Украины по телевидению и радио после трансляции популярного советского фильма «Служебный роман» с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих в главной роли.

Причин тому две. Первая – то, что фильм советский. Ранее уже два украинских телеканала получили предупреждения от Нацсовета за трансляцию советских фильмов в своем эфире.

Вторая, и основная причина – народная артистка СССР Алиса Фрейндлих внесена в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. И потому одним только предупреждением проштрафившийся телеканал «1+1» может не ограничиться, передает RT.