Украинскому телеканалу грозит внеплановая проверка из-за "Служебного романа"
30 марта 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
Национальный совет Украины по телевидению и радио назначил внеплановую проверку одному из местных телеканалов после показа советского фильма «Служебный роман».
Киевская телерадиокомпания «1+1» попала под внеплановую проверку «всевидящего ока» Национального совета Украины по телевидению и радио после трансляции популярного советского фильма «Служебный роман» с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих в главной роли.
Причин тому две. Первая – то, что фильм советский. Ранее уже два украинских телеканала получили предупреждения от Нацсовета за трансляцию советских фильмов в своем эфире.
Вторая, и основная причина – народная артистка СССР Алиса Фрейндлих внесена в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. И потому одним только предупреждением проштрафившийся телеканал «1+1» может не ограничиться, передает RT.
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