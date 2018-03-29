Отравление жалкого предателя может привести к Третьей мировой войне

Около двух десятков западных стран намерены выслать российских дипломатов, якобы связанных с разведкой. Москва, естественно, ответит зеркально.



Великобританию в первую очередь поддержали «русофобские карлики» – Эстония, Латвия, Литва, к ним готовы примкнуть Польша, Болгария, Чехия, Дания, Ирландия, Нидерланды и другие западные страны. Англия уже выслала 23 российских дипломата, якобы связанных с разведкой, а также заморозила все контакты с Москвой на высшем уровне. Россия, в свою очередь, выдворила тоже 23 сотрудника британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и прекратила работу Британского совета - это было настоящее шпионское гнездо, констатирует ветеран российских спецслужб полковник в отставке Евгений Никитин.



Взаимная высылка дипломатов-разведчиков к добру не приведёт, считают российские кадровые разведчики. По мнению экспертов, ухудшится количество и качество информации, поставляемой высшим лицам для принятия важных решений. Возрастут недоверие и угроза войны.



На Западе считают, что от взаимной высылки дипломатов-разведчиков пострадают прежде всего их разведданные и правительства, поскольку высоко оценивают российских разведчиков, имеющих хорошую инженерную и техническую подготовку.



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