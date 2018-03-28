МИД Украины требует разорвать договор о дружбе Украины и РФ

Действие Договора о дружбе между Украиной и Россией необходимо прекратить, считает замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. США решили перевести энергетику Украины на навоз и дрова

Елена Зеркаль утверждает, что Россия уже неоднократно и «брутально» нарушила этот договор. Особенно, когда провела выборы президента России в «оккупированном» Крыму.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца сообщала, что министерство подготовило несколько вариантов выхода Украины из органов СНГ и частичной либо полной денонсации договора 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать в том числе и правовые методы решения споров между странами, с учетом новых политических реалий», - уточнила свою позицию Елена Зеркаль.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с РФ был подписан в 1997 году на десять лет с автоматическим его продлением в случае отсутствия возражений у сторон, напоминает РИА Новости.