Лавров: Россия ответит на хамство стран Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на хамство стран Запада. Журналисты 27 марта задали вопрос Лаврову, когда и как Россия ответит США и странам Западной Европы за высылку российских дипломатов. Захарова назвала «распечатку» по делу Скрипаля провалом Мэй

"Ответим, не сомневайтесь", - пообещал Сергей Лавров и объяснил, почему ответ России последует: "Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется". "И мы этого делать не будем", - заверил глава российского МИД.

Инициатива о высылке российских дипломатов последовала от Великобритании. Отношения между Москвой и Лондоном обострились после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Британские власти решили выслать 23 российских дипломата. К Лондону присоединились и другие страны.

По словам Лаврова, очевидно, как мало остается самостоятельных стран в современном мире и современной Европе. Он рассказал о влиянии на европейские страны США. ".. когда из той или иной страны просят выехать одного или двух дипломатов, шепча нам на ухо извинения, – мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления и шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене", - отметил Лавров.

Кстати, 23 британские дипломата из России в ответ выслали.

Ответы Лаврова на вопросы СМИ "на полях" Международной конференции высокого уровня по Афганистану, которая состоялась в Ташкенте, 27 марта опубликованы на сайте МИД России.