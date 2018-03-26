Ракета Falcon 9 пробила огромную брешь в ионосфере Земли

Тайваньские и американские ученые сообщили, что в ходе запуска спутника-зонда ракета Falcon 9 пробила брешь в ионосфере земли диаметром в 900 километров.

Ученые опубликовали результаты своего исследования в издании Space Weather. В течение пяти минут после запуска ракета поднялась на высоту 300 километров. Большая часть взлетной траектории была почти вертикальной. Ученые заявили, что такая траектория взлета ракеты привела к формированию гигантских ударных круговых волн.

Спустя 13 минут после старта ракеты-носителя в ионосфере Земли образовалась дыра диаметром около 900 км. Она не затягивалась в течение почти трех часов. Эффект вертикального взлета ракеты по своему воздействию на приборы навигации был сравним с локальным возмущением магнитного поля. Сбои в работе систем навигации были зарегистрированы над западными территориями США и прилегающими районами Тихого океана общей площадью 1 800 000 кв км, сообщили ученые.

В сообщении ученых Тайваня и США речь идет о запуске тайваньского спутника дистанционного зондирования Земли. Он был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 24 августа 2017 года, напоминает Lenta.ru.