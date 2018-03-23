Расшифровано пророчество индейцев хопи о конце света в 2018 году

Падение китайской космической станции на Землю является последним из девяти предвестников апокалипсиса, о которых идет речь в пророчестве индейцев хопи. Соответствующая информация появилась в интернете.

Сайт newinform.com пишет, что новость о потере контроля над станцией Tiangong-1 заставила ученых вспомнить о предсказании, которое сделали представители племени, проживающего на северо-востоке американского штата Аризона. Согласно расчетам, Tiangong-1 должна упасть в период с 24 марта по 19 апреля. Некоторые специалисты предполагают, что это событие будет иметь разрушительные последствия.

Ранее сообщалось, что индейцы хопи ожидают наступления конца света в этом году.