Памятник убитому российскому послу Андрею Карлову установлен в Турции

Утром в пятницу стало известно, что в Турции установили памятник российскому послу Андрею Карлову. Согласно последней информации, память дипломата была увековечена в городе Демре провинции Анталья.

В минувший четверг состоялась торжественная церемония открытия барельефа, на котором изображен Андрей Карлов, передает kp.ru. На мероприятии присутствовала вдова убитого посла Марина Карлова, а также турецкие депутаты, мэры и губернаторы, отмечает RT.

Напомним, дипломата 19 марта 2016 года застрелил террорист Мевлют Алтынташ. Трагедия произошла на фотовыставке в Центре современного искусства в Анкаре.