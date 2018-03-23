Памятник убитому российскому послу Андрею Карлову установлен в Турции
23 марта 2018, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу стало известно, что в Турции установили памятник российскому послу Андрею Карлову. Согласно последней информации, память дипломата была увековечена в городе Демре провинции Анталья.
В минувший четверг состоялась торжественная церемония открытия барельефа, на котором изображен Андрей Карлов, передает kp.ru. На мероприятии присутствовала вдова убитого посла Марина Карлова, а также турецкие депутаты, мэры и губернаторы, отмечает RT.
Напомним, дипломата 19 марта 2016 года застрелил террорист Мевлют Алтынташ. Трагедия произошла на фотовыставке в Центре современного искусства в Анкаре.
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