Раскрыт возможный сценарий раздела Украины между ее соседями

Украину в будущем ждет развал, ее территория будет поделена между соседними государствами. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской прессы.

По мнению автора «Русской весны», западные области Украины должны войти в состав Румынии, Польши и Венгрии. Присоединение регионов пройдет мирным путем в результате проведения референдумов среди местного населения, говорится в статье.

Кроме того, прогнозируется, что после распада страны на востоке образуется Новороссия. Она станет самостоятельным государством, дружественным России.

Ранее сообщалось, что на Украине в ближайшие два года может произойти дефолт.