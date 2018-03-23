Раскрыт возможный сценарий раздела Украины между ее соседями
23 марта 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Украину в будущем ждет развал, ее территория будет поделена между соседними государствами. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской прессы.
По мнению автора «Русской весны», западные области Украины должны войти в состав Румынии, Польши и Венгрии. Присоединение регионов пройдет мирным путем в результате проведения референдумов среди местного населения, говорится в статье.
Кроме того, прогнозируется, что после распада страны на востоке образуется Новороссия. Она станет самостоятельным государством, дружественным России.
Ранее сообщалось, что на Украине в ближайшие два года может произойти дефолт.
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