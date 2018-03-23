Пентагон признал бессилие перед новейшими крылатыми ракетами России

Имеющаяся у Соединенных Штатов система ПРО не позволяет защитить страну от новейших крылатых ракет России. Такой вывод содержится в докладе, который представила в конгрессе американский генерал Лори Робинсон.

Робинсон отметила, что в министерстве обороны США обеспокоены возможностями российских ракет. По словам генерала, Штаты не в состоянии отследить их запуск с самолетов или подводных лодок, пишет сайт «Новороссия».

Представитель Пентагона призвала законодателей согласиться на выделение финансирования на создание новых оборонительных систем. При этом Лори Робинсон признала, что вероятность нанесения Россией удара по США крайне мала.

Ранее в американском Минобороны сообщили о решении РФ стать стратегическим врагом Вашингтона. С соответствующим заявлением выступил глава военного ведомства Джеймс Мэттис.