Песков высказался об обвинениях Лондона по делу Скрипаля

Россия не имеет к инциденту в британском городе Солсбери никакого отношения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения Великобритании в адрес России по делу британского шпиона Сергея Скрипаля "необоснованными и нелогичными". Лондон намерен убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов

Лондон обвинил Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Песков в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе напомнил, что Скрипаль был британским шпионом и оказался в Великобритании в результате обмена.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что если бы Скрипаль действительно представлял угрозу или имел ценность для России, то его никто не отпустил бы. Песков возмущен, почему по делу отравления Скрипаля начали обвинять именно Россию.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, как поспешны были обвинения со стороны британских политиков, хотя недавно в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отметили, что на подробный анализ вещества, которым отравили Скрипаля, потребуется нескольких недель.