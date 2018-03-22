В сети раскручивается новый флешмоб. Он посвящен непреодолимому желанию американских войск ворваться на любую территорию, где найдется нефть.

«Масляные мемы» уже разлетелись по многим интернет-площадкам. Пользователи вовсю обыгрывают многозначность слова oil, которое может означать и масло, жир, и нефть, горючее.

На картинках, создаваемых пользователями, американские спецназовцы высаживаются везде, где только может оказаться oil – на сковородки, на волосы, на Т-зону лица, на автомобили, на границу с Мексикой и даже на смазанных детским маслом младенцев.









«Масляные мемы» уже назвали лучшими за последнее время, потому что они сочетают в себе юмористическую игру слов и актуальную новостную повестку, пишет Lenta.ru.

(фото из twitter)