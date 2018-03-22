В сети разлетелись "масляные мемы" со спецназом США
22 марта 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
В сети раскручивается новый флешмоб. Он посвящен непреодолимому желанию американских войск ворваться на любую территорию, где найдется нефть.
«Масляные мемы» уже разлетелись по многим интернет-площадкам. Пользователи вовсю обыгрывают многозначность слова oil, которое может означать и масло, жир, и нефть, горючее.
На картинках, создаваемых пользователями, американские спецназовцы высаживаются везде, где только может оказаться oil – на сковородки, на волосы, на Т-зону лица, на автомобили, на границу с Мексикой и даже на смазанных детским маслом младенцев.
«Масляные мемы» уже назвали лучшими за последнее время, потому что они сочетают в себе юмористическую игру слов и актуальную новостную повестку, пишет Lenta.ru.
(фото из twitter)
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