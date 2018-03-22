США не пожалеют сотни миллионов на борьбу с Россией

Власти США не пожалеют сотни миллионов долларов на борьбу с Россией. Американский конгресс запланировал выделить 250 миллионов долларов на «противостояние российскому влиянию». Американская подлодка Hartford застряла во льдах Арктики

Эта информация содержится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, - сообщает РИА Новости.

Миллионы пойдут и на «программы по укреплению демократии в России».

«Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО», — говорится в проекте бюджета, который обе палаты конгресса должны принять до конца пятницы.