Польше предрекли катастрофу из-за происков «российской партии»
22 марта 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Действия пророссийски настроенных политиков могут поставить Польшу на грань катастрофы. С таким заявлением в эфире национального радио выступил польский историк Ежи Таргальский.
Таргальский отметил, что среди деятелей, борющихся за власть в стране, немало людей, симпатизирующих Москве, пишет сайт «Русская весна». Историк предрек, что через несколько месяцев они создадут «российскую партию». По мнению эксперта, данная организация, заручившись поддержкой 15% избирателей, будет осуществлять курс, который приведет к катастрофе Польши.
Ранее сообщалось о решении официальной Варшавы присоединится к бойкоту чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.
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