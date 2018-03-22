Польше предрекли катастрофу из-за происков «российской партии»

Действия пророссийски настроенных политиков могут поставить Польшу на грань катастрофы. С таким заявлением в эфире национального радио выступил польский историк Ежи Таргальский.

Таргальский отметил, что среди деятелей, борющихся за власть в стране, немало людей, симпатизирующих Москве, пишет сайт «Русская весна». Историк предрек, что через несколько месяцев они создадут «российскую партию». По мнению эксперта, данная организация, заручившись поддержкой 15% избирателей, будет осуществлять курс, который приведет к катастрофе Польши.

Ранее сообщалось о решении официальной Варшавы присоединится к бойкоту чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.