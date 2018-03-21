Порошенко рассказал, как Украина рвется в НАТО

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина стремится до конца 2019 года получить план действий по членству в НАТО и в ближайшие 10 лет присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Порошенко в интервью немецкому изданию Hamburger Abendblatt заявил, что вместе с Украиной НАТО стал бы сильнее и эффективнее, чем сейчас. По словам украинского президента, Киев "с особой настойчивостью работает над членством в НАТО, и цель Украины – в следующем десятилетии стать членом альянса.

"Украина стремится как можно быстрее выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС", — подчеркнул он.

Порошенко привел данные, согласно которым, Украина тратит до 6% ВВП на оборону. "Это в четыре раза больше, чем у части партнеров НАТО", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, в сравнении с 2013 годом украинцев, поддерживающих идею вступления в НАТО, увеличилось более чем в три раза.

По данным украинского кабмина, число граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае составило более 15 тысяч человек, - передает РИА Новости. Власти Украины увеличили на четверть количество призывников весной