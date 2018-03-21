В украинском Запорожье на складе в промзоне обнаружены человеческие останки
21 марта 2018, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
В украинском Запорожье на складе в промышленной зоне люди обнаружили заброшенный склад с тоннами использованных медицинских инструментов, биоматериалы и человеческие останки. Резкий запах от склада распространялся даже при минусовой температуре.
На место событий вызвали следственно-оперативную группу, - передает РИА Новости. Среди отходов - биоматериалы, которые остались после операций, в том числе из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. На складе обнаружены использованные медицинские инструменты, оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы, - пишут украинские СМИ.
Территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медучреждений. В компании говорят, что готовы вывезти отходы на утилизацию, но перед Новым годом суд наложил арест на это имущество.
Согласно сообщению Министерства экологии и природных ресурсов Украины, полиция возбудила уголовное дело.
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