Партия Тимошенко признала Крым российским?
21 марта 2018, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
Газета, которую выпускает партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», опубликовала карту Украины, на которой отсутствует российский Крым и неподконтрольная Киеву территория Донбасса. Об этом сообщают «Аргументы недели – Крым».
С помощью данной карты издание проиллюстрировало итоги опроса, свидетельствующие о том, что в настоящее время Тимошенко является самым популярным политиком в стране, значительно опережая президента Петра Порошенко. Пользователи соцсетей выдвинули несколько версий, объясняющих отсутствие на изображении Крыма и Донбасса. Согласно одному из предположений, территории не стали наносить на карту, потому что там не проводилось социологическое исследование.
Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося на полуострове весной 2014 года. Киев результаты голосования не признал и объявил регион оккупированным.
Политик Сергей Бабурин в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову назвал присоединение Крыма гениальным решением, которое было реализовано юридически безупречно.
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