Партия Тимошенко признала Крым российским?

Газета, которую выпускает партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», опубликовала карту Украины, на которой отсутствует российский Крым и неподконтрольная Киеву территория Донбасса. Об этом сообщают «Аргументы недели – Крым».

С помощью данной карты издание проиллюстрировало итоги опроса, свидетельствующие о том, что в настоящее время Тимошенко является самым популярным политиком в стране, значительно опережая президента Петра Порошенко. Пользователи соцсетей выдвинули несколько версий, объясняющих отсутствие на изображении Крыма и Донбасса. Согласно одному из предположений, территории не стали наносить на карту, потому что там не проводилось социологическое исследование.









Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося на полуострове весной 2014 года. Киев результаты голосования не признал и объявил регион оккупированным.

Политик Сергей Бабурин в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову назвал присоединение Крыма гениальным решением, которое было реализовано юридически безупречно.