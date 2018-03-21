Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией
21 марта 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня на заседании кабинет министров Украины принял решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанной до 2020 года.
Решение было принято без обсуждения и единогласно. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что принятие этого решения планируется кабинетом министров на сегодняшний день.
Программа экономического сотрудничества Украины и России была рассчитана на десять лет, с 2011 по 2020 годы. В рамках программы предполагалось в том числе создание единой системы платежно-расчетных операций и свободное перемещение граждан обоих государств, напоминает РИА Новости.
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