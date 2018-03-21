Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией

Сегодня на заседании кабинет министров Украины принял решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанной до 2020 года.

Решение было принято без обсуждения и единогласно. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что принятие этого решения планируется кабинетом министров на сегодняшний день.

Программа экономического сотрудничества Украины и России была рассчитана на десять лет, с 2011 по 2020 годы. В рамках программы предполагалось в том числе создание единой системы платежно-расчетных операций и свободное перемещение граждан обоих государств, напоминает РИА Новости.