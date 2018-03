Лидер британской оппозиции Корбин готов работать с Путиным

Британская элита раскололась из-за дела Скрипаля. Правящие консерваторы фактически объявили России войну, в то же время лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что Британии следует взаимодействовать с президентом Путиным, несмотря на возможную причастность России к отравлению.

Выступая в программе The World at One на BBC Radio 4, лидер лейбористов отметил, что образец отравляющего вещества, использованного в Солсбери, нужно отправить в Россию, чтобы там сказали, происходит ли оно из российских запасов. По его словам, прежде чем напрямую обвинять Москву, нужно получить определенный ответ. «Вел бы я дела с Путиным? Разумеется. Я критиковал бы его по вопросам прав человека в России и вообще много его критиковал бы», – заявил г-н Корбин. «Но с людьми на таких постах, с главами государств, необходимо взаимодействовать», – считает он.

Многие граждане Великобритании поддерживают лидера лейбористов по этому вопросу. По их мнению, Россия – огромная страна и отношения с ней необходимы. Конечно, в нынешней ситуации это непросто и требует усилий и решимости, но разрывать отношения, как это делает Тереза Мэй категорически нельзя. Пока следует дождаться итогов расследования от международных органов. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия прибыли вчера в Британию, чтобы начать собирать образцы для изучения.