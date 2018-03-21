Перед смертью соратник Березовского Глушков провёл ночь с любовником

Кроме дела Скрипаля вся Британия внимательно следит и за другой загадочной смертью в Лондоне. Неделю назад в доме в Южном Лондоне был найден задушенным собачьим поводком 68-летний Николай Глушков. Этот бизнесмен известен в России как соратник покойного олигарха Бориса Березовского.

Популярная английская газета Daily Mail, 21 марта опубликовала новые шокирующие данные по этому громкому делу. По словам издания, когда Глушков умер, у него дома находился его партнер – русский мужчина в возрасте лет 20-30 по имени Денис. Об этом рассказал друг Глушкова: «Я мало что о нём знаю – только то, что его звали Денис, он был намного моложе, я бы сказал, ему лет 20 с лишним, и что он, как и Николай, также был из России. По одной из версий, которую рассматривает полиция, Глушков мог умереть во время секс-игры, когда что-то пошло не так и случилось что-то страшное».

Версия действительно похожа на правду. Как заявил представитель Скотленд-Ярда, признаков насильственного проникновения в дом Глушкова полиция не обнаружила. Это означает, что он знал своего убийцу и сам впустил его в дом. При этом сыщики заявили, что смерть соратника Березовского не связана с отравлением нервно-паралитическим веществом российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.