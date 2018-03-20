В НАТО признали полную беззащитность Швеции в войне с Россией

Швеция обречена на поражение в прямом военном столкновении с Российской Федерацией. Такой вывод содержится в новом докладе Оборонного колледжа НАТО, оказавшегося в распоряжении СМИ.

В документе, процитированном RT, говорится о том, что шведская армия не в состоянии самостоятельно отразить российский удар. При этом авторы доклада ставят под сомнение возможность оказания военной помощи скандинавскому государству со стороны Североатлантического альянса. Имеющиеся у Стокгольма партнерские отношения в сфере обороны этого не гарантируют.

Власти Швеции неоднократно обвиняли Москву в агрессивных планах. В январе в стране напечатали листовки, которые призваны подготовить граждан к войне с Россией.