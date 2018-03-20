Польский президент не намерен поздравлять Путина с победой на выборах

Польский лидер Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил шеф канцелярии главы Польши Кшиштоф Щерский.

Согласно последней информации, Дуда не считает итоги выборов в РФ хорошим поводом для поздравлений. Не исключено, однако, что президент Польши поздравит Владимира Путина в день его инаугурации, передает сегодня РИА "Новости" данные радиостанции RMF FM.

Напомним, после обработки 99,94 процента протоколов стало известно, что действующий российский лидер набрал в ходе выборов 76,68 процента голосов избирателей.