Польский президент не намерен поздравлять Путина с победой на выборах
20 марта 2018, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Польский лидер Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил шеф канцелярии главы Польши Кшиштоф Щерский.
Согласно последней информации, Дуда не считает итоги выборов в РФ хорошим поводом для поздравлений. Не исключено, однако, что президент Польши поздравит Владимира Путина в день его инаугурации, передает сегодня РИА "Новости" данные радиостанции RMF FM.
Напомним, после обработки 99,94 процента протоколов стало известно, что действующий российский лидер набрал в ходе выборов 76,68 процента голосов избирателей.
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