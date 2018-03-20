Раскрыты данные о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Amnesty International обнародовала заявление, в котором раскрыта информация о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины в Донбассе. Документ появился на сайте международной правозащитной организации.

В заявлении говорится о том, что СБУ произвольно задерживает и незаконно отправляет за решетку противников украинских властей. Правозащитники призвали официальный Киев признать факт нарушений и закрыть подобные тюрьмы, передает агентство «Новороссия».

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужбы выдворили из Украины журналистку телеканала «Россия 24». Представителю СМИ вменили в вину подготовку «провокационных» сюжетов.