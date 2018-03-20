Американцы поверили в существование тайного правительства США
20 марта 2018, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
Три четверти населения Соединенных Штатов считают, что страной управляет тайное правительство. Таковы результаты опроса, проведенного Monmouth University Polling Institute.
Согласно точке зрения 74% респондентов, национальную политику определяет «неизбранная группа», в которую входят представители администрации и военные, пишет сайт «Русская весна».
Социологическое исследование было проведено специалистами в начале марта. Свое мнение высказали 803 человека.
Ранее СМИ опубликовали результаты опроса, свидетельствующие о том, что граждане США считают своим главным врагом Северную Корею. Российская Федерация расположилась на втором месте.
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