Американцы поверили в существование тайного правительства США

Три четверти населения Соединенных Штатов считают, что страной управляет тайное правительство. Таковы результаты опроса, проведенного Monmouth University Polling Institute.

Согласно точке зрения 74% респондентов, национальную политику определяет «неизбранная группа», в которую входят представители администрации и военные, пишет сайт «Русская весна».

Социологическое исследование было проведено специалистами в начале марта. Свое мнение высказали 803 человека.

Ранее СМИ опубликовали результаты опроса, свидетельствующие о том, что граждане США считают своим главным врагом Северную Корею. Российская Федерация расположилась на втором месте.