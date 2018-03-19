Доминик де Вильпен: Наша судьба играть вместе с Россией и точно не против нее
19 марта 2018, 22:34 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова, Париж ]
Выступая в специальной программе «Большое жюри», объединяющей аудиторию телевизионного канала LCI, радио RTL и газеты «Фигаро» экс премьер-министр Доминик де Вильпен выступил сегодня с жесткой критикой французской дипломатии, особенно в части касающейся Владимира Путина.
Глава кабинета Правительства Жака Ширака негативно оценил бойкот Эммануэлем Макроном стенда России на завершившем сегодня свою работу Салоне книг, на котором Россия в этот раз была Почетным гостем. Он расценил этот шаг как знак нагнетания атмосферы после отравления в Англии бывшего российского разведчика. "Мы должны вести диалог с интеллигенцией. Роль Франции - ставить культуру выше", - высказал свое мнение экс премьер-министр. "Наша судьба играть вместе с Россией и точно не против нее".
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