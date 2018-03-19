Меркель поздравила Путина с переизбранием телеграммой
19 марта 2018, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с переизбранием на пост президента РФ. "Я сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента России", - цитирует поздравление Меркель ее пресс-служба. Немецкий канцлер отметил, что в данный момент "очень важно продолжать развитие диалога между двумя странами и народами".
Меркель призвала стремиться к тому, чтобы конструктивно решить проблемы, возникающие как в отношениях между ФРГ и Россией, так и на мировой арене. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее поздравил Владимира Путина с переизбранием.
Владимира Путина поздравил президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган позвонил Путину. Российский и турецкий лидера отметили настрой на дальнейшую совместную работу по укреплению обоюдовыгодного российско-турецкого сотрудничества.
Самым первым Путина поздравил президент Сербии Александр Вучич.
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