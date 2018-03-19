Редкие фотографии российских суперминометов в Сирии появились в сети

В интернете появились фотографии российских суперминометов М-240, применяемых сирийской армией в борьбе с боевиками. Изображения опубликовало в Facebook сообщество, посвященное Вооруженным силам арабской республики.

«Российская газета» назвала выложенные в социальной сети снимки уникальными. За все время гражданской войны в Сирии данное оружие попадало в объектив камеры всего пару раз.

Созданный в середине прошлого века М-240 является самым мощным буксируемым минометом в мире. Ранее сообщалось, что минометы поступили на вооружение специального подразделения сирийских правительственных войск «Силы Тигра».