Редкие фотографии российских суперминометов в Сирии появились в сети
19 марта 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появились фотографии российских суперминометов М-240, применяемых сирийской армией в борьбе с боевиками. Изображения опубликовало в Facebook сообщество, посвященное Вооруженным силам арабской республики.
«Российская газета» назвала выложенные в социальной сети снимки уникальными. За все время гражданской войны в Сирии данное оружие попадало в объектив камеры всего пару раз.
Созданный в середине прошлого века М-240 является самым мощным буксируемым минометом в мире. Ранее сообщалось, что минометы поступили на вооружение специального подразделения сирийских правительственных войск «Силы Тигра».
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