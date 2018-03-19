В день выборов в России украинская армия атаковала столицу ДНР
19 марта 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины в минувшее воскресенье, 18 марта, атаковали Донецк. Соответствующую информацию озвучил Руслан Якубов, глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По словам Якубова, которого процитировала «Русская весна», ВСУ обстреляли из минометов северную окраину столицы народной республики. Огонь велся с позиций украинской армии, расположенных в районе села Пески. Сведений о разрушениях и возможных жертвах на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка произошел взрыв гранаты. В результате случившегося погибли два человека, не менее шести пострадали.
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