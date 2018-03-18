В штате Флорида, США, фермер обнаружил двухнедельного удава с двумя головами. Удивленный своей находкой, фермер отнес рептилию к ветеринарам.

Ветеринарные специалисты обследовали удава и выяснили, что у него не только две головы, но и два сердца, и два пищевода. Такое встречается в природе, но крайне редко. Подобная мутация снижает шансы животного на выживание, поскольку приходится обеспечивать едой оба пищевода. Кроме того, у них могут быть общие на двоих почки, и проблемы с дефекацией, считает обследовавшая удава ветеринар Лора Тилен.

Удавы являются живородящими змеями. Специалисты полагают, что эмбрион начал развиваться по типу близнецов, разделяясь на два, но внезапно остановился, образовав «сиамскую змею», фактически – две змеи в одной шкуре, сообщает NatGeo.