Борис Джонсон не знает, чем занимаются его подчиненные в России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон наглядно продемонстрировал уровень своей компетентности, когда заявил о бесполезности российских ответных шагов.

Ранее в ответ на решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов МИД России ответил тем, что объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата, запретил деятельность Британского совета и закрыл генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Джонсон заявил на это, что Москва наказала сама себя, лишив своих граждан возможности получать британские визы.

Таким образом, стало очевидно, что главе МИД Великобритании Борису Джонсону неизвестно о том, что выдачей британских виз в России вот уже 12 лет занимаются специальные визовые центры, а диппредставительство в Петербурге не занимается этим с 2009 года, сообщает РИА Новости.