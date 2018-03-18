Борис Джонсон не знает, чем занимаются его подчиненные в России
18 марта 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон наглядно продемонстрировал уровень своей компетентности, когда заявил о бесполезности российских ответных шагов.
Ранее в ответ на решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов МИД России ответил тем, что объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата, запретил деятельность Британского совета и закрыл генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Джонсон заявил на это, что Москва наказала сама себя, лишив своих граждан возможности получать британские визы.
Таким образом, стало очевидно, что главе МИД Великобритании Борису Джонсону неизвестно о том, что выдачей британских виз в России вот уже 12 лет занимаются специальные визовые центры, а диппредставительство в Петербурге не занимается этим с 2009 года, сообщает РИА Новости.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес