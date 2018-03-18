Президент США Дональд Трамп сообщил что расследование спецпрокурора Роберт Мюллер основано на мошенничестве. Глава Белого дома имел ввиду расследование Мюллера связей его команды с российским правительством.

Но, по словам американского лидера, это расследование не должно было и начинаться, так как в работе его предвыборного штаба не было никакого преступления. "Охота на ведьм" - назвал расследование Трамп.

"Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании. ОХОТА НА ВЕДЬМ!" — написал Трамп в своем блоге в Twitter.

Расследование якобы "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году начал директор ФБР Джеймс Коми. Но 9 мая 2017 года Трамп отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.