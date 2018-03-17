В центр Киева стянуты вооруженные нацгвардейцы

В центр Киева стянуты вооруженные группы людей, которые, вероятно, будут контролировать ситуацию при антиправительственном марше, запланированном соратниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

На вопросы киевлян о целях их нахождения в городе вооруженные силовики посоветовали обратиться к командующему Нацгвардией.

Депортированный из Украины Саакашвили записал видеообращение для украинцев из Амстердама. Политик в очередной раз напомнил, что 18 марта во всех городах страны будет масштабный марш за отставку Петр Порошенко. Также во время марша людям раздадут анкеты, где они сами укажут, кого хотят видеть во власти.