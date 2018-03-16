ВСУ начали готовиться к новым «котлам» в Донбассе
16 марта 2018, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины, дислоцированные на востоке страны, начали отрабатывать действия по выходу из окружения. Об этом заявил пресс-секретарь армии Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
По словам Безсонова, соответствующие учения ВСУ проходят в районе города Артемовск. По данным ополченцев ДНР, украинские силовики решили учесть опыт предыдущих военных операций, итогом которых стали Иловайский и Дебальцевский «котлы», пишет сайт «Новороссия».
Ранее в пятницу сообщалось, что защитники Луганской народной республики предотвратили новую атаку, которую попытались осуществить посланные противником диверсанты.
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