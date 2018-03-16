Сальвадор Дали вернулся в Фигерас

В Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе (Испания) вернулись останки знаменитого испанского художника-сюрреалиста, эксгумированные летом 2017 года.

Эксгумация останков Дали была произведена в ходе разбирательства по делу испанки Пилар Абель Мартинес, которая заявила, что Сальвадор Дали – ее отец. Однако экспертиза ДНК не подтвердила никакой родственной связи между ними.

Процедура повторного захоронения Сальвадора Дали началась в четверг, 15 марта, в 18.00 по местному времени (20.00 по мск) и завершилась во втором часу ночи (3.15 по мск) сегодня, в пятницу.

Фонд «Гала – Сальвадор Дали» опубликовал заявление, что останки Сальвадора Дали вновь покоятся под куполом Театра-музея Фигераса, цитирует RT. Дали похоронен именно в этом месте согласно его завещанию.