Индийская кобра с перепугу выплюнула три яйца

На юге Индии хозяева обнаружили в своей кухне кобру, заглотившую три куриных яйца. Вызванный змеелов так напугал рептилию, что она выплюнула добычу и попыталась скрыться.

Происшествие случилось в деревенских окрестностях города Чикмагалур. Зашедшие на кухню хозяева дома обнаружили индийскую кобру, занятую проглатыванием куриных яиц из домашних запасов. Испугавшиеся домовладельцы вызвали на помощь змеелова.

Когда рептилия поняла, что ее поймали с поличным, она попыталась скрыться под каменной плитой во дворе дома. Но прибывший змеелов вытащил кобру специальным крюком. Тогда она попыталась напугать ловца змей, распустив капюшон. Когда и этот трюк не удался, индийская кобра решила избавиться от награбленного, одно за другим выдавив из себя наружу проглоченные куриные яйца. Этот фрагмент попал на видео, сообщает Lenta.ru.