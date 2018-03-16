Савченко попросила Путина посадить ее на 22 года в России

Народная избранница Украины Надежда Савченко обратилась с просьбой к Президенту России Владимиру Путину вернуть ее в тюремную камеру на 22 года.



Савченко считает, что такова разумная цена за свободу всех пленных украинцев, томящихся в российских застенках. «Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена – мой обмен, я согласна. Я соглашусь отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», - цитирует Lenta.ru заявление депутата Рады.

Незадолго до этого заявления Савченко обвинила украинские власти в расстреле участников Майдана в 2014 году. Украинские власти в лице генпрокурора Юрия Луценко в ответ обвинили Надежду Савченко в подготовке вооруженного государственного переворота на Украине и вызвали на допрос в СБУ. Но не дождались – у депутата нашлись дела поважнее в Страсбурге.