Белый дом рекомендует России изменить поведение
15 марта 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг, 15 марта, дала рекомендацию российскому руководству. По ее словам, России следует изменить поведение, иначе США будут действовать весьма жестко.
Сандерс подчеркнула, что РФ стоит определиться, является ли она "хорошим актором", или "плохим". Она добавила, что серьезные намерения американских властей можно было увидеть сегодня после принятия решения о введении новых санкций в отношении России.
На вопрос журналистов о том, манипулирует ли российский президент Владимир Путин американским лидером Дональдом Трампом пресс-секретарь ответила словами "вовсе нет", передает РИА "Новости".
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