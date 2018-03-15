В ГД усомнились, что Трамп уверен в причастности Москвы к атаке на Скрипаля

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сомневается, что президент США Дональд Трамп действительно разделяет позицию западных политиков насчет отравления Скрипаля.

По словам Журовой, американский лидер, вероятно, не столь убежден в вине Российской Федерации. Она добавила, что понимает, почему политики ничего не утверждают, а говорят "скорее всего". Дело в том, что если информация о "российском следе" не подтвердится, то окажется, что лица столь высокого уровня, лидеры стран ввели людей в заблуждение, передает РИА "Новости".

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия, возможно, стоит за отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери.