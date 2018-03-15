Названы ключевые проблемы сражающейся с Украиной армии ДНР

Состояние Вооруженных сил Донецкой народной республики вызывает все больше беспокойства у ополченцев. Об этом рассказал защитник самопровозглашенного государства, известный по позывному «Сват».

Ополченец, которого процитировал «Русский мир», отметил, что армия ДНР в настоящее время столкнулась с рядом серьезных трудностей. В первую очередь это снижение мотивации личного состава и уровня боевой подготовки. Кроме того, в число ключевых проблем ВС республики, по словам «Свата», входит дефицит запчастей для техники и отсутствие современных средств связи.

Ранее в четверг были обнародованы данные о подготовке украинской армией новых провокаций в Донбассе.