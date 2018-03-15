Раскрыта цель тайного визита директора ЦРУ в Донбасс

Информация о недавнем тайном визите директора Центрального разведывательного управления США Майка Помпео в Донбасс получила свое подтверждение. Об этом заявил замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Согласно разведданным, оказавшимся в распоряжении ДНР, Помпео посетил город Авдеевка. В ходе своего визита глава американской спецслужбы дал указание президенту Украины Петру Порошенко подготовить несколько вариантов провокаций в Донбассе, сообщил Басурин. Представитель ДНР в ходе выступления на брифинге, видео с которого появилось на YouTube, выразил надежду на то, что обнародование данных секретных планов предотвратит их реализацию Киевом.

В минувший вторник Майк Помпео, возглавлявший ЦРУ в течение года, был выдвинут на пост госсекретаря США. Помпео вступит в должность после одобрения его кандидатуры сенаторами.